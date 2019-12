Social e comunicazione: evoluzione. Alla Camera evento sulla cultura digitale

SocialCom “La comunicazione al tempo dei Social”, è uno dei più importanti eventi annuali sulla comunicazione digitale, che si svolge dal 2015 alla Camera dei Deputati. L'incontro è dedicato alla discussione sull’evoluzione della comunicazione e dell’informazione e del ruolo della rete, nel presente e nel futuro.

Dal lontano 2015 gli eventi SocialCom hanno rappresentato un momento centrale di analisi e discussione della cultura digitale e dei nuovi media con testimonianze di importanti esponenti politici (l’allora Presidente della Camera Boldrini, Galletti, Gasparri, Romani, Migliore, ecc.), giornalisti (Mentana, Fittipaldi, Porro, ecc.) e comunicatori.

“SocialCom è diventato l’evento sulla comunicazione digitale più importante che si tiene in Italia – spiega Luca Ferlaino, socio SocialCom - ed oltre ad essere un motivo di soddisfazione professionale per me rappresenta un grande orgoglio. Infatti oltre al rilevante contributo contenutistico e scientifico, SocialCom rimane l’unico evento in cui tanti giovani possono avere un pregnante momento di formazione e relazione in maniera totalmente gratuita. Questo - conclude Ferlaino - grazie alla disponibilità dei tanti relatori che nonostante abbiano raggiunto traguardi professionali di altissimo livello, partecipano in maniera totalmente disinteressata dedicando tempo e attenzione al nostro evento”.

#SocialCom19 vuole accendere un faro su diversi argomenti, legati dal fil rouge della necessità di sviluppare una cultura digitale, tra i più attuali nel panorama digital: la condivisione che diviene fine ultimo nella costruzione di narrazioni o informazioni e che a sua volta si fa dato che i colossi del web possono utilizzare, gli haters del web con un focus particolare sulle donne in politica, la tutela dell'utente consumatore da aziende che hanno posizioni dominanti.

L’evento si terrà il 10 dicembre, presso la Camera dei Deputati (Auletta dei Gruppi Parlamentari – via di Campo Marzio 78) e, come di consueto, sarà suddiviso in panel.

REGISTRAZIONE ACCREDITI E APERTURA DEI LAVORI – h:8.45

INTERVENTO DI APERTURA – h:9.15

Roberto Fico - Presidente della Camera dei Deputati

L'EVOLUZIONE DEI POTENZIALI MONOPOLI INFORMATIVI – h:9.45

Roberto Rustichelli - Presidente Antistrust

Prof. Antonio Catricalà –Ex Presidente Antitrust

Modera: Tullio Camiglieri - Giornalista

DAL FUTURO DELL’INFORMAZIONE DIPENDE LA QUALITA’ DELLE DEMOCRAZIE: SOSTENIBILITA’ ECONOMICA E PLURALISMO SOSTANZIALE AL TEMPO DEI SOCIAL – h:10.30

RELAZIONE INTRODUTTIVA

Andrea Martella - Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’Informazione e all’Editoria

INTERVENTI

Paola Pisano – Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione (video)

Anna Ascani – Viceministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Claudio Borghi – Presidente Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione Camera dei Deputati

Laura Boldrini - Partito Democratico

Giovanni Donzelli - Fratelli di Italia

Antonio Palmieri – Forza Italia

STRATEGIE DI COMUNICAZIONE POLITICA. PARLANO I PROTAGONISTI – h: 12.30

Flavio Alivernini - Autore di “La grande nemica”

Tommaso Longobardi - Autore di “Comunicazione politica nell'era digitale”

IL GIORNALISMO AL TEMPO DELLA NARRAZIONE: TRA DISINTERMEDIAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE FONTI - h:14.00

Massimo Giannini – Direttore Radio Capital

Alessandro Sallusti – Direttore Il Giornale

Peter Gomez – Direttore ilfattoquotidiano.it

Franco Bechis – Direttore Il Tempo

Federico Ferrazza – Direttore Wired

LA COMUNICAZIONE POLITICA TRA HATER E FOLLOWER: IL CASO BELLANOVA – h:15.30

Gennaro Sangiuliano – Direttore TG2

Teresa Bellanova - Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali

IL CAPITALISMO SOSTENIBILE NASCE DAI SOCIAL? – h: 16.00

Laura Bononcini - Facebook

Francesca Chiocchetti - Samsung

Diego Ciulli - Google

Antongiulio Lombardi - Direttore affari regolamentari WIND TRE

Fabio Ventoruzzo – Vice Presidente Reputation Institute

INFLUENCER È DIVENTATO MAINSTREAM? COME CONIUGARE SUCCESSO E CREDIBILITÀ SULLA RETE. PARLANO I PROTAGONISTI – h: 17.00

Salvatore Aranzulla - aranzulla.it

Rudy Bandiera – NetPropaganda

Riccardo Scandellari - NetPropoaganda

Federico Palmaroli - Le più belle frasi di Osho

Benedetto Motisi – SEMrush

Benedetta Rossi – Fatto in casa da Benedetta