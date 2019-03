Sognando il Capodanno a Roma: idee per celebrare l'arrivo del 2020

Passare il capodanno a Roma è sicuramente uno dei sogni più ricorrenti nella mente di turisti e non. La capitale con il suo bagaglio infinito di bellezze artistiche ospita ogni anno milioni di turisti. L’ultimo dell’anno è un’occasione speciale per gustarsi Roma nella sua veste migliore. Le vie con le classiche luminarie a rendere magica e indimenticabile l’atmosfera.

Le opzioni presenti per passare la notte di San Silvestro nella capitale sono assolutamente innumerevoli. Se si ha voglia di trascorrere il 31 dicembre in discoteca, sono presenti sul territorio di Roma una miriade di locali che possono soddisfare tutte le esigenze. Si può iniziare da quello che è un vero e proprio popolo del divertimento all’Eur, con imponenti strutture ricavate da storici edifici che adesso ospitano alcune tra le discoteche più alla moda dell’Urbe. Insieme alle discoteche, ci sono ristoranti di assoluta eleganza dove trascorrere la serata prima di andare a ballare degustando menu deliziosi e raffinati.

Se invece si vogliono ammirare le splendide via del centro storico, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Dai caratteristici ristoranti di Trastevere alle osterie antiche nelle vie adiacenti a Piazza del Popolo e il Rione Monti… Queste sono solo alcune delle opzioni presenti. Andando oltre le strutture ristorative, il Capodanno Roma propone anche una serie di splendide residenze d’epoca come ville e castelli, dove si potrà partecipare a party eleganti e divertenti in una cornice unica. Le ville sono dislocate sia nella zona centrale di Roma sia nei dintorni di Roma, un modo per soddisfare le esigenze di tutti.

Lasciando da parte la pur fondamentale tradizione culinaria del cenone di Capodanno, Roma propone una serie di eventi particolari che stanno sempre più prendendo piede. Un esempio lampante è quello del capodanno nei centri benessere, un meritato premio dopo un anno stressante è infatti una serata all’insegna del relax con cene deliziose e programmi di benessere fisico e per coppie e famiglie. Le tante opzioni disponibili rendono il Capodanno a Roma un evento unico tra le feste nelle grandi capitali, perché oltre alla bellezza dei locali e dell’intrattenimento, Roma propone uno scenario ineguagliabile.