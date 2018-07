Soldi e cocaina nella piazza di spaccio del Tufello: pusher 22enne arrestato

Blitz in una piazza dello spaccio in zona Tufello, diventato ritrovo dei tossicodipendenti di zona. Arrestato giovane pusher trovato con soldi e cocaina.

Continuano i servizi antidroga effettuati dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Fidene Serpentara nella zona del Tufello, dove già nel recente passato sono stati effettuati numerosi arresti e sequestri di stupefacenti. A finire in manette è stato questa volta P.F., 22enne romano, che aveva scelto un muretto della piazza principale come luogo dove attendere i propri "clienti". Nel corso di alcuni appostamenti, il giovane è stato gettare sul muretto 4 dosi di cocaina, raccolte da compratori che, presa la droga, hanno pagato e si sono allontanati. Grazie anche a “sentinelle” della zona, il giovane ha percepito la presenza degli agenti e ha provato ad allontanarsi, ma è stato fermato all’interno di un cortile. Perquisito, è stato trovato in possesso di 21 dosi di cocaina e danaro contante. Accompagnato in ufficio, al termine degli accertamenti è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.