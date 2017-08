Sorpresi a danneggiare auto in sosta provano a rubare la pistola al poliziotto

Stavano danneggiando le auto parcheggiate in via Angelo Zottoli ad Acilia quando un agente di polizia penitenziaria li ha scoperti e ha sparato un colpo in aria per fermarli. I due hanno provato allora a levargli la pistola.

Sono finiti in arresto i due romeni di 26 e 27 anni scoperti da un poliziotto a rovinare le auto in sosta. L'agente ha chiamato i Carabinieri per avere un supporto durante l'arresto visto che i due, una volta che lui ha estratto la pistola per fermarli, hanno provato a togliergliela dalle mani. L'agente aveva intimato più volte l'alt, ma rimasto inascoltato, aveva deciso di sparare un colpo in aria per spaventare i delinquenti. I due giovani lo hanno allora aggredito provando a disarmarlo. L'intervento dei Carabinieri è stato provvidenziale: bloccati i delinquenti li hanno condotti al commissariato. I due sono finiti in manette per tentata rapina, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.