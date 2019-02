Sos Alzheimer, il primo corso per operatori specializzati parte da Roma

La risposta al dramma Alzheimer parte da Roma. Contro l'aumento di casi, quindi di domanda di assistenza dei malati, nasce il primo ed unico corso in Italia per O.M.A.D.: Operatore per i Malati di Alzheimer e di altre forme di demenza, con Certificazione Cepas.

Sono 600mila i malati di Alzheimer in Italia secondo l'ultimo Rapporto Censis (2016): un numero destinato ad aumentare. In Italia e nel resto del Mondo, su stima Adi (Alzheimer's Disease International) si assiste a un nuovo caso di demenza ogni 3,2 secondi. In Italia, in particolare, l'età media delle persone malate di Alzheimer è di 78,8 anni, nel 1999 era di 73,6 anni. Invecchia la popolazione dei malati e invecchiano contemporaneamente anche i caregivers che hanno in media 59,2 anni, 53,3 anni nel 1999. I numeri parlano da soli. Una vera e propria epidemia.

In questa vera e propria emergenza sanitaria si inserisce "Sos Alzheimer", un'Associazione nazionale impegnata dal 2004 a supportare le famiglie con iniziative di sostegno, in collaborazione con enti e strutture pubbliche territoriali e si sta battendo per assicurare ai pazienti ed ai loro familiari dignità, rispetto ed assistenza specializzata per una migliore e dignitosa qualità della vita. Sos Alzheimer è vicina ai familiari dei pazienti con informazioni sulla malattia ed il suo decorso, fornisce, per quanto è possibile, consigli su come assistere il malato dalle prime fasi del male alle ultime, mette a disposizione operatori O.M.A.D. (Operatori per i Malati di Alzheimer e di altre forme di Demenza), appositamente formati (e riconosciuti in Progetti di assistenza come l'iniziativa "Per non sentirsi soli/Respiro", ed il "Salotto Alzheimer della Capitale" che hanno goduto del contributo della Regione Lazio in base alla L.29/93 e con corsi che godono del Patrocinio del Consiglio regionale del Lazio), pubblica riviste, manuali e guide dedicate alla malattia e tese a migliorare, attraverso la conoscenza e l'informazione, la qualità della vita delle famiglie colpite dalle patologie legate alla demenza.

Proprio per la crescente domanda di assistenza ai pazienti affetti da malattie dementigene, l'Associazione Sos Alzheimer, ha voluto fortemente che il corso O.M.A.D. (Operatori per i Malati di Alzheimer e di altre forme di Demenza) venisse riconosciuto con l'importante certificazione professionale di terza parte delle competenze professionali rilasciate da Cepas, Istituto italiano leader nella certificazione delle competenze e della formazione, in collaborazione con Angq, l'Associazione nazionale di Garanzia della Qualità.

L'iniziativa sarà presentata martedì 19 febbraio nella sede dell'Associazione Stampa Romana, ed è a cura dell'associazione "Sos Alzheimer".

(Marcello Taglialegne)