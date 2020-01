Sostenibilità, svolta di Zoppas Industries: ufficio stampa a Eprcomunicazione

Gruppo Zuppas Industries, la svolta: per le sue attività di ufficio stampa e di relazioni con le istituzioni ha scelto Eprcomunicazione per la sua consolidata esperienza sui temi della sostenibilità.

Inoltre, mentre il dibattito sulla plastica coinvolge cittadini, addetti ai lavori e istituzioni c’è chi lavora a soluzioni concrete, nel rispetto della salute e dell’ambiente. E’ quello che sta facendo SIPA, società dello storico Gruppo Zoppas Industries, di Vittorio Veneto, che ha progettato e realizzato XTREME RENEW, il primo sistema per la produzione di preforme per uso alimentare contenenti il 100% di PET riciclato partendo da scaglie, in un unico ciclo di riscaldamento. L’impianto, frutto di una progettualità unica al mondo, è in grado di trasformare un potenziale rifiuto in una risorsa, attraverso un complesso processo: prima si ricicla il pet, poi si dà vita alla preforma e quindi alla bottiglia di plastica riciclata. Alla stessa macchina, infine, si può aggiungere anche l’unità di soffiaggio e di imbottigliamento.

Il processo permette un consistente taglio ai consumi di energia e alle emissioni di C02 in atmosfera. Il primo di questi straordinari impianti è stato inaugurato in Giappone poco meno di un anno fa ed è in grado di produrre oltre 300 milioni di preforme all’anno.

Questa innovazione rappresenta una risposta alla necessità di sviluppare soluzioni che rendano i processi produttivi sempre più sostenibili, in un’ottica di economia circolare. Riutilizzo dei materiali, riduzione delle emissioni e del fabbisogno energetico, insieme a un’attenzione alla qualità dei prodotti, sono gli asset su cui si sviluppa tutto il progetto di SIPA.

Con sede in Italia, SIPA impiega più di 1.100 persone e può contare su 17 filiali di vendita, 5 stabilimenti produttivi e 30 centri di servizio post vendita per la fornitura di supporto tecnico e parti di ricambio. SIPA, la cui percentuale di export è di oltre il 95%, è, come detto, parte del Gruppo Zoppas Industries, una realtà da oltre 700 milioni di fatturato annui presente in tutti i continenti. Il Gruppo è leader mondiale nella progettazione e realizzazione di resistenze e sistemi riscaldanti per applicazioni che vanno dalle apparecchiature domestiche, ai satelliti, fino all’automotive.