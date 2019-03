Sovranismo: a Roma il leader euroscettico Václav Klaus dà lezioni di Europa

Sabato 9 marzo all'Hotel Savoy in Via Ludovisi 15 a Roma si riuniscono in un evento dalle ore 15 alle 20 alcuni dei più importanti esponenti del mondo sovranista per discutere il futuro dell'Europa in un evento intitolato "Europa Sovranista" organizzato dal Movimento di Idee Nazione Futura.

Per l'occasione verrà in Italia Václav Klaus, già Presidente della Repubblica Ceca e padre degli euroscettici che presenterà il suo ultimo libro "Comprendere l'immigrazione. Prontuario per affrontare la crisi migratoria in europa" (Giubilei Regnani editore).

"Si tratta di un importante evento per discutere del futuro dell'Europa in vista delle elezioni europee. - spiega il presidente di Nazione Futura Francesco Giubilei organizzatore dell’evento - Il nostro obiettivo è quello di dimostrare che esiste una cultura sovranista e conservatrice in Italia con idee, proposte e un pensiero ben definito. Lo abbiamo fatto riunendo a Roma i principali intellettuali, giornalisti, pensatori, economici sovranisti italiani, da Mario Giordano a Maria Giovanna Maglie, da Paolo Becchi a Benjamin Harnwell (braccio destro di Steve Bannon in Italia), da Laura Tecce a Ilaria Bifarini fino a Alvino-Mario Fantini, editor-in-chief di "The European Conservative", una delle più importanti riviste conservatrici a livello europeo, e tanti altri in un evento che sarà chiuso alle ore 18 da una lectio magistralis di Václav Klaus, già primo ministro e presidente della Repubblica Ceca. La presenza di Klaus testimonia il ruolo di Nazione Futura come uno dei principali laboratori prepolitici del mondo sovranista e conservatore italiano”.

“Europa sovranista” si svolgerà con vari panel e sarà aperta alle ore 15 dalla presentazione di novità librarie in vista delle elezioni europee con un evento intitolato “Un’altra Europa è possibile”, seguiranno i dibattiti “Il sovranismo è il futuro dell’Europa?” e “Che cos’è il sovranismo?” per poi concludersi con la lectio magistralis di Klaus.