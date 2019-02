Spacciatore pensionato arrotondava con droga: in casa 100 dosi di cocaina

Pensionato di giorno e spacciatore di notte, scoperto 67enne romano che "arrotondava" la pensione grazie ad una seconda attività. In casa cocaina nascosta in accendini e rullini fotografici.

Ad attirare l'attenzione dei carabinieri una manovra azzardata in auto, in via Tamburrano, che ha portato i militari a fermarlo. Nella vettura impossibile non notar la presenza di diversi accendini e di alcune custodie dei rullini fotografici, sparsi all'interno dell'auto. La perquisizione personale e veicolare ha quindi consentito di rinvenire la droga nascosta nelle confezioni, del peso complessivo di 26 grammi di cocaina, suddivise in circa 50 dosi ed la omma contante di 425 euro, provento della pregressa attività. All'interno di ognuno dei 4 accendini rinvenuti, erano custodite 4dosi di cocaina mentre, il restante delle 50 dosi erano nascoste neirullini fotografici.

L'uomo, con diversi precedenti penali, è stato quindi accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, dopo l'arresto, è stato portato in caserma e successivamentepresso la propria abitazione agli arresti domiciliari.