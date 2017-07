Spacciatore tradito dagli sms ai clienti: sequestrati 8,5 kg di droga

Fermato per un controllo lo trovano in possesso di alcuni grammi di hashish, ma il suo cellulare smaschera una fitta rete di clienti.

Le volanti della Questura l'hanno raggiunto e fermato mentre attraversava Tor Bella Monaca a bordo di un motorino in compagnia di una ragazza. La giovane è stata trovata in possesso di alcuni grammi di droga, ma ad incuriosire gli agenti è stato il cellulare del ragazzo, che veniva utilizzato per prendere appuntamento coi clienti intenzionati a comprar droga. Gli agenti hanno quindi stabilito di effettuare una perquisizione a casa del 31enne dove hanno rinvenuto 600 grammi di hashish, 30 grammi di cocaina e 1.220 euro in contanti. L'uomo si trovava in possesso anche di un mazzo di chiavi di una villetta nei pressi di Zagarolo dove, a suo dire, faceva rifornimento di droga. Qui i poliziotti hanno trovato 5,2 kg di hashish e 2,5 kg di marijuana. All’interno di una cassaforte sono stati trovati diversi oggetti probabilmente rubati tra cui una pistola completa di caricatore rifornito, vari orologi e numerosi monili d’oro. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.