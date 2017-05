Spacciavano droga ignorando i domiciliari: scoperti con hashish e pistole

Gestivano spaccio di droga dai domiciliari, scoperti nell'abitazione armi e munizioni. Arrestate tre persone.

Continuavano l'attività dall'interno delle loro abitazioni tre uomini, 53, 42 e 30 anni, nonostante gli arresti domiciliari. In una traversa di via Torreveccchia la casa di uno dei pusher, allestita a piazza di spaccio, dove i carabinieri sono intervenuti. Oltre al proprietario all’interno sono stati sorpresi anche i due complici, che, evasi dai domiciliari presso le rispettive abitazioni, erano intenti a ricevere gli acquirenti interessati. I Carabinieri hanno così bloccato i tre pusher e identificato il compratore, segnalato alla Prefettura, quale assuntore.

All'interno dell'appartamento sono stati invece trovati oltre 100 grammi di cocaina, 100 grammi di hashish, decine di dosi di marijuana, e una pistola Luger P08 calibro 8, completa di munizioni e detenuta illegalmente. I tre arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo.