Spacciavano hashish e cocaina nel parco: la droga nascosta dentro un albero

Spacciavano hashish e cocaina a giovani "clienti" in un parco giochi. Scoperta droga nascosta nel tronco di un albero: 8 pusher arrestati.

I mirati controlli dei carabinieri hanno coinvolto il quartiere popolare di San Basilio ed hanno portato al sequestro di decine di dosi di droga, nonché 3.000 euro in contanti. Nei pressi di un condominio di via Corinaldo, i militari hanno infatti sorpreso 3 persone, due romani di 38 e 29 anni, e una donna 28enne di origini siciliane, mentre stavano vendendo cocaina ad un gruppo di giovani. Le dosi erano state nascoste in un tronco d’albero. Le perquisizioni domiciliari hanno portato alla scoperta e al sequestro di altre 25 dosi di cocaina e 2 di hashish, oltre a circa 600 euro probabilmente frutto dell'attività di spaccio. Poco dopo altri due romani, di 24 e 21 anni, sono stati notati in atteggiamento sospetto in via Carlo Tranfo. I due sono stati trovati in possesso di 4 dosi di cocaina, circa 2.200 euro in contanti ed un bilancino di precisione. Entrambi sono fini in manette con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

I Carabinieri del Nucleo Operativo hanno inoltre sorpreso, mentre passeggiava lungo via Maiolati, un romano di 55 anni, noto per i suoi precedenti e sottoposto agli arresti domiciliari. L’uomo si era allontanato dall’abitazione senza nessuna autorizzazione ed è queindi stato arrestato per evasione e trattenuto in caserma, in attesa di essere processato con il irto direttissimo. Sempre nel corso dei controlli, sono stati rintracciate ed arrestate 4 persone di 46, 40, 20 e 21 anni, tutti romani e già conosciuti per i loro trascorsi nell’ambiente della droga, risultati destinatari di ordini di carcerazione. In particolare il 21enne è stato anche denunciato perché durante il controllo è stato trovato in possesso di 6 dosi di cocaina, 3 di marijuana, un bilancino di precisione e 2000 euro in contanti.