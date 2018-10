Spaccio di eroina al Pigneto. Marijuana al centro accoglienza di Torre Gaia

Spacciava dosi di eroina tra le strade del Pigneto: i Carabinieri della Stazione Roma Casalbertone hanno arrestato un cittadino senegalese, di 24 anni, già noto per i suoi precedenti, con l’accusa di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari, nel corso dei controlli nel quartiere Pigneto, mentre si trovavano appostati nei pressi di via Mariano da Sarno, hanno assistito allo scambio tra l’arrestato e due acquirenti; il loro immediato intervento ha permesso di bloccarlo e di identificare anche i due acquirenti, nonché di sequestrate le dosi di eroina e il denaro contante.

Successivamente i militari hanno esteso la perquisizione presso il centro di accoglienza, per richiedenti asilo dove il 24enne era ospite, situato in zona Torre Gaia, dove hanno rinvenuto e sequestrato 60 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, materiale idoneo al confezionamento dello stupefacente e più di 100 € in contanti, ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio.

Dopo l’arresto il pusher è stato portato in caserma e trattenuto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo, mentre i due acquirenti sono stati segnalati alle Autorità competenti.