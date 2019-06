Spaccio "in rosa” a Tor Bella Monaca: arrestate tre donne pusher

I Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca, dopo una serie di controlli nelle piazze di spaccio tra via dell'Archeologia e via Camassei, hanno arrestato tre donne con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Con sé avevano dosi di cocaina e eroina.

A finire in manette tre donne che si aggiravano nelle note piazze di spaccio tra via dell'Archeologia e via Camassei a Tor Bella Monaca. La prima a essere arrestata è stata una romana di 36 anni, pregiudicata e sottoposta all’obbligo di presentazione in caserma, notata in atteggiamento sospetto in via dell’Archeologia. Fermata per un controllo, i Carabinieri l’hanno trovata in possesso di 34 dosi di cocaina pronte per essere piazzate e 50 euro ritenuti provento della sua attività illecita. Per la donna-pusher sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Poco dopo, in via Camassei, una 41enne romana, pregiudicata, è stata arrestata dai Carabinieri dopo essere stata scoperta in seguito a una perquisizione con 13 dosi di eroina e 200 euro in contanti. Quasi contemporaneamente, una 35enne romana, pregiudicata e sottoposta alla presentazione alla P.G., è stata bloccata in via dell’Archeologia con 25 dosi di cocaina. Le due donne sono state trattenute in caserma in attesa del rito direttissimo.

Nello stesso contesto operativo, inoltre, i carabinieri hanno anche dato esecuzione ad una misura cautelare in carcere nei confronti di un pregiudicato romano di 37 anni. Il provvedimento era scaturito a causa dalle continue violazioni del provvedimento degli arresti domiciliari cui era sottoposto. L’uomo è stato trasferito, quindi, nel carcere di Rebibbia.