Spaccio nella scuole di Roma: controlli della Polizia con i cani anti-droga

Spaccio nelle scuole di Roma, controlli della Polizia di Stato nella mattinata di mercoledì. Blitz con Condor e Higgins, i due cani ani-droga che hanno conquistato gli studenti.

Il blitz ha coinvolto un noto Istituto Scolastico della zona Vescovio, che gli agenti hanno passato in rassegna nell'orario d'ingresso degli studenti. Tanti i cuoriosi che hanno familiarizzato con i due pastori teeschi, che, ltre che a verificare se ci fosse presenza o meno di droga, hanno reso sicuramente più allegro e gioviale l’ingresso degli studenti che hanno approfittato della loro presenza per far loro qualche “coccola e carezza”.

Negativo l'esito dei controlli anti-droga, in programma anche presso altre scuole della Capitale.