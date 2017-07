Spara ad amante e sorella della moglie poi si suicida davanti ai Carabinieri

Colpi di pistola a vuoto contro le case di amante e cognata poi l'estremo gesto alla presenza dei militari.

Nella notte era andato sotto casa della donna con cui aveva una relazione e aveva sparato alla finestra, dopo averla chiamata, non riuscendo però a colpire nessuno. Subito dopo si era recato presso l'appartamento della sorella della moglie e aveva sparato alla porta di casa, ancora una volta non facendo feriti. L'uomo, un 34enne sposato di origine italiana e residente a Ostia, lavorava come buttafuori e aveva precedenti per lesioni. I Carabinieri l'hanno trovato a passeggiare sul lungomare Duca degli Abruzzi di Ostia con la pistola in mano. Quando gli si sono avvicinati, l'uomo si è puntato la pistola alla tempia uccidendosi.