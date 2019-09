Sparatoria a Torpignattara, 3 colpi contro portone: era minaccia verso la ex

Colpi di pistola contro un portone di un condominio in via della Marranella, Torpignattara, periferia della Capitale. È accaduto alle 10:30, dove sarebbe stato segnalato un uomo che ha esploso tre colpi d'arma da fuoco contro un portone condominiale.

Sul posto la polizia che ha ritrovato dei bossoli. Ancora da chiarire la dinamica di quello che è accaduto.

Intorno alle ore 13 si è presentato al commissariato Appio per costituirsi un 34enne italiano. La posizione dell'uomo, che ha alle spalle piccoli precedenti, è ora al vaglio della polizia. Il 34enne avrebbe giustificato il gesto dicendo di aver sparato contro il portone di casa della ex perché da circa tre mesi non gli farebbe vedere i figli e non avrebbe risposto alle sue richieste tramite messaggi e mail. Al momento, secondo quanto si apprende, la pistola non sarebbe stata ritrovata.