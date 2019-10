Sparatoria Bortuzzo, condannati gli aggressori: 16 anni a Marinelli e Bazzano

Il gup di Roma Daniela Caramico D'Auria ha condannato a 16 anni di reclusione Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, che il 2 febbraio scorso all'Axa spararono tre colpi di pistola ferendo gravemente il nuotatore Manuel Bortuzzo.

Marinelli e Bazzano sono stati condannati dal gup di Roma con l'accusa di duplice tentato omicidio aggravato dalla premeditazione, porto, detenzione e ricettazione della pistola calibro 38 e rissa questi i reati contestati ai due giovani. Cade invece l'aggravante dei futili motivi.

Il gup ha inoltre disposto una provvisionale di 300 mila euro nei confronti di Bortuzzo, stabilendo però che il risarcimento andrà discusso davanti al giudice civile.

Per i due balordi di Acilia, il pm Elena Neri aveva sollecitato la condanna a 20 anni di reclusione.

"Sedici anni sono tanti. È una pena alta che non ci soddisfa, ma dobbiamo leggere le motivazioni. Quello che posso dire è che presenteremo appello. I due imputati sono rimasti senza parole e mi hanno chiesto di andare in carcere quanto prima per parlare con loro". Lo ha detto l'avvocato Alessandro De Federicis, legale insieme a Giulia Cassaro, di Marinelli e Bazzano.