Spiagge 2017, guida Legambiente: flop Lazio. Promosse solo le Isole Ponziane

Giuda Legambiente alle spiagge top del 2017, flop Lazio. Promosse solo le Isole Ponziane.

La Regione Lazio fuori dalla hit parade dei mari migliori, stilata da Legambiente e Touring Club. Solo 21 i comprensori turistici che rappresentano l'eccellenza delle spiagge made in Italy, con una valutazione di 5 vele. Non una sconfitta sotto tutti gli aspetti per la consigliera Pd della Regione, e componente della Commissione Ambiente, Cristina Avenali, che tramite una nota dichiara: “Per orientarsi tra le tante località marine e lacustri italiani si è scelto di lavorare su più di 100 comprensori turistici, ovvero territori che possono comprendere diversi comuni, invece che delle singole Amministrazioni locali; una scelta dettata soprattutto da un cambio di modalità di turismo, più itinerante, che tende a visitare territori diversi e che di quei territori vuole avere una valutazione qualitativa - continua la Consigliera. Ma seppur nel 2017 sono 21 i comprensori turistici che hanno ottenuto il riconoscimento delle cinque vele (15 marini e 6 lacustri), non se ne registrano nel Lazio. Dove, invece, l’azione della Regione, verso i propri Parchi e Riserve Naturali, si è fatta di anno in anno più incisiva nell’opera di tutela, valorizzazione, rilancio, anche attraverso modelli innovativi di sostenibilità ambientale, economica, sociale e turistica, e può sicuramente puntare presto alle 5 vele, vantando già esempi di eccellenza come l’Area Marina Protetta delle Secche di Tor Paterno o quella delle Isole di Ventotene e Santo Stefano”.

Uno spunto per migliorare quindi, ma anche riconoscimenti di cui essere orgogliosi: “In ogni caso nella Guida Blu 2017 compaiono comunque comprensori del Lazio che ottengono il riconoscimento di buona qualità, come le 4 vele per le Isole Ponziane e la Maremma laziale, oppure, un po’ più in basso, le 3 vele per il Parco del Circeo e le 2 vele per il Litorale Romano. E non bisogna dimenticare i 7 laghi laziali inclusi: le 4 vele per i laghi di Martignano e Nemi, le 3 vele Bolsena e Bracciano, e le 2 vele per i laghi di Vico, del Turano, e di Castel Gandolfo. Tenendo presente importanti parametri sull'accoglienza turistica; la sostenibilità delle scelte territoriali, che comprendono una più oculata captazione delle acque lacustri e una lotta più incisiva contro gli sversamenti abusivi; la cura e tutela delle tante risorse naturali; l'accessibilità del litorale; la qualità e la bellezza ambientale e naturalistica, il mio auspicio, che è anche un impegno è che il Lazio, grazie anche alle politiche portate avanti dalla Regione, possa migliorare moltissimo, non solo nei territori che già raggiungono eccellenze tali da aspirare alle 5 vele, ma, attraverso scelte ponderate, modelli di sviluppo più sostenibili, e soprattutto una visione condivisa da più soggetti, siano essi Comuni o imprenditori o cittadini, che punti ad un cambiamento radicale nel rapporto con il territorio, sapendo che esso può divenire, con la proposta turistica di qualità, un volano economico importantissimo.