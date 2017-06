Spider-man Homecoming a luglio al cinema. Holland racconta i retroscena

L'uomo ragno torna al cinema con un imperdibile episodio targato Sony Pictures e Marvel Studios che segna la fine dei lungometraggi incentrati sulle origini del supereroe.

di Diana Maltagliati

“Nessuno vuole andare al cinema per rivedere una cosa che ha già visto. Ho cercato di rendere il mio Spider-Man il più possibile unico”. Il giovanissimo Tom Holland, protagonista di Spider-Man Homecoming, il primo uomo ragno di casa Marvel, è orgoglioso del film che sta per uscire nelle sale di tutto il mondo. Ed effettivamente non ha tutti i torti quando definisce unico il suo personaggio. Il nuovo Spider-Man non è il supereroe che ci aspetteremmo, in grado di gestire ogni tipo di problema o di catastrofe in città, ma un ragazzino del Queens a cui i sensi da ragno sono “capitati”, come sottolinea il regista Jon Watts. “Mi sono sempre chiesto come dev'essere vivere da persona comune in un mondo in cui esistono i supereroi”, ha affermato alla conferenza stampa di presentazione, “Quindi ho trovato interessante mostrare Peter Parker bambino, senza ancora i superpoteri, mentre vede al telegiornale Iron Man per la prima volta”. E proprio il personaggio interpretato da Robert Downey jr. sarà il mentore del giovane Uomo Ragno e proverà a tenere a bada la sua irrequietezza da adolescente.

Holland ha dovuto condividere la scena con grandi nomi della storia del cinema hollywoodiano e non sempre è stato semplice: “Micheal Keaton è terrificante sul set. Quando arriva lui, tutti si bloccano”, ci ha svelato. L'ex Bird Man interpreterà, ironia della sorte, l'Avvoltoio, uno dei cattivi del fumetto mai finiti su grande schermo.

“Vogliamo portare cattivi nuovi sullo schermo e Spider-man ne ha tanti che il grande pubblico ancora non conosce”, ha sottolineato il regista.

Watts sembra già molto legato a questo nuovo Uomo Ragno e spiega come sia molto più facile immedesimarsi in un supereroe che prima di acquisire i propri poteri era una persona perfettamente normale, che non si aspettava di affiancare, un giorno, i suoi eroi in grandi imprese. “Peter Parker è un personaggio molto forte che non è del tutto sicuro delle proprie potenzialità”, ha affermato.

Holland, classe 1996, rivela di essere stato facilitato, nel ruolo di Uomo Ragno dai suoi trascorsi nei panni di Billy Elliott: “Certo nessuno ti può preparare a stare in bilico su un cornicione con una cintura meccanica in vita”, puntualizza. E durante la conferenza stampa racconta ai giornalisti della volta in cui ha avuto davvero impressione di non farcela. “Avevamo finito di girare ed ero tornato nel mio camerino. Mi ero tolto il costume e avevo mangiato due chicken burger perché a causa delle riprese non avevo fatto in tempo a mangiare, quando mi hanno avvertito che c'era stato un errore e dovevo ritornare sul set”. Il giovane attore si era rinfilato la tutina attillata di Spider-man ed era montato sui “tetti di New York”, ma in attesa di essere strattonato violentemente dal meccanismo che riproduce i voli di Spider-Man ha temuto il peggio: “Sentivo i chicken burger pronti a risalire e credevo che avrei vomitato nella maschera. Temevo di dire addio per sempre alla mia carriera da Uomo ragno”.