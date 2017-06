Spiderman e Mina star Tim. Musica e ballo nel nuovo spot con Sven Otten

Spiderman e Mina nuove star dello spot Tim, musica e ballo in compagnia di Sven Otten.

Nuovi travolgenti protagonisti nella famiglia Tim, che accoglie il supereroe, protagonista del prossimo spot, e la voce della storica Mina. L'iconico uomo ragno ballerà infatti al fianco dell'ormai celebre Steve Otten, Jsm, nella pubblicità che andrà in onda dall'11 giugno. Il più grande esperto di rete entra così nel mondo di TIM, vestendone perfettamente anche i suoi colori, per presentare la nuova offerta che per la prima volta integra la velocità della fibra fino a 1000Mega con quella del 4.5 G della rete mobile. Lo spot precede l'uscita nelle sale di “Spider-Man: Homecoming”, al cinema dal 6 luglio.