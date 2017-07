Spin Cycling Festival, la bici compie 200 anni. Tre giorni di mostre ed eventi

Spin Cycling Festival, la bicicletta compie 200 anni: tre giorni dedicati con mostre, incontri ed eventi.

Tre giorni all'insegna della cultura della ciclabilità, per sensibilizzare ed accompagnare la scoperta della bici. Al Guido Reni District arriva il 22, 23 e 24 settembre lo Spin Cycling Festival, la kermesse dedicata alle due ruote più celebre del mondo. E' un festival dove i cittadini potranno provare biciclette dei migliori produttori, nelle apposite piste prova; partecipare a pedalate in città (sull’itinerario del GRAB, il Grande Raccordo Anulare delle Biciclette); ascoltare i protagonisti dell’attivismo nell’area talk; guardare la programmazione di video e film sulla cultura della bicicletta, senza farsi mancare buon cibo e spazi per la socialità. Tre giorni di festa pensati anche per celebrare i 200 anni (1817-2017) della bicicletta. In esposizione il prototipo di bicicletta carenata PulsaR record italiano di velocità, progettata dal team Policumbent del Politecnico di Torino, con la possibilità di esplorare nel dettaglio i prodotti di noti marchi internazionali come Brompton, Moustache Bikes, Tokyobike, Giant, Askoll, Specialized, Brooks, Closca e tanti altri. Ampio spazio verrà dato alle biciclette elettriche, al ciclo-turismo e alle innovazione di start-up e giovani designer.

In programma anche uno spazio arte, con spettacoli teatrali e laboratori per bambini, incentrati sull’educazione stradale. Presente una mostra dei migliori illustratori nazionali ed internazionali che hanno dedicato la loro produzione al mondo della bicicletta, tra cui Riccardo Guasco, Emilio Rubione, Toni Demuro e Roberta Mistretta.

Domenica 24 sarà infine attivo un Ciclo Club con biblioteca, ciclofficina, bar, proiezioni di video, DJ set e interventi musicali dedicati a tutti i bikers, per chiudere nel migliore dei modi la manifestazione.