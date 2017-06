Spintonano una donna e le sfilano 90 euro. Due rom denunciate

Una donna è stata spintonata e derubata da un gruppetto di ragazze rom, che l'hanno avvicinata fingendo di chiedere indicazioni nella zona di Cinecittà.

Due delle tre criminali sono state fermate da alcuni passanti e dall'intervento di della Polizia locale, che ha restituito alla vittima il maltolto. Fermate dagli agenti di pattuglia, infatti, a una delle ladre è caduto di tasca l'esatto ammontare di denaro di cui la donna denunciava il furto. Anche le chiavi di casa della signora sono state trovate in breve tempo. Le due rom sono state denunciate per furto aggravato.

Gli agenti hanno quindi arrestato le due donne e le hanno condotte al centro di fotosegnalamento, poi al comando del gruppo "Tuscolano", denunciate per furto aggravato.

Questa mattina si è svolto il processo per direttissima davanti al Giudice.