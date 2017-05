Sport e giovani, arriva Scacchi in Città: tre campionesse sfidano il pubblico

Scacchi

Sport e giovani, il Campidoglio lancia “Scacchi in Città”. Tre campionesse sfidano il pubblico, atleti ed appassionati pronti a confrontarsi su tutto il territorio romano.

Insegnare i valori di correttezza, rispetto e sport, questo l'obiettivo ambizioso di “Scacchi in Città”. La manifestazione prenderà il via domenica 28 maggio in Piazza del Campidoglio, tra campionesse degli scacchi come Daniela Movileanu, Fiammetta Panella e Désirée Di Benedetto, che sfideranno i partecipanti in una simultanea. La piazza ospiterà tavolini, scacchiere, istruttori e atleti della Federazione Scacchistica Italiana. La manifestazione è gratuita ed avrà cadenza mensile, da maggio a ottobre, e sarà ospitata in altri luoghi d’interesse culturale della città.

“Gli scacchi insegnano a concentrarsi, a risolvere i conflitti in modo pacifico, hanno una profonda valenza sociale e culturale ed è per questo motivo che l’Amministrazione capitolina si è impegnata a promuovere questo sport. Crediamo che giocare a scacchi, in luoghi affascinanti di Roma, contribuisca al benessere dei nostri cittadini. È un modo sano di trascorrere il tempo insieme a familiari, amici e cittadini”, afferma l’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi di Roma Capitale Daniele Frongia.