Sport, musica e street food. Torna il super weekend del Municipio I

Sport, musica e street food tra le strade del Municipio I. Tornano gli appuntamenti nel centro di Roma, dal Lungotevere a via San Martino ai Monti.

Si parte domenica 11, dalle ore 10 alle 18, con l'appuntamento sul Tevere, dove tra Castel Sant'Angelo e l'Isola Tiberina le banchine si vestiranno di sport. Grazie alla collaborazione con Coni e Regione Lazio sarà possibile cimentarsi nelle divestre discipline sportive, o in alternativa passeggiare ascoltando le musiche delle band che si alterneranno. Lo stesso giorno, in Via San Martino ai Monti e nelle strade limitrofe, ci sarà la consueta festa di strada con animazione per bambini, street food, visite delle Chiese di Santa Lucia in Selci e di San Martino ai Monti, oltre che appuntamenti musicali e balli in piazza.

Il 14 novembre alle ore 9 in Viale Angelico 22, si terrà invece la terza giornata del familiare assistente del Municipio I, ossia un componente della famiglia non professionista, che presta assistenza in modo continuativo h24 ad un congiunto non autosufficiente, in silenzio e spesso in solitudine. La giornata, promossa dalla “Consulta Municipale per le politiche in favore delle persone con disabilità” e dal Primo Municipio, sarà occasione di incontro, confronto e approfondimento sui bisogni dei familiari che assistono un loro congiunto con gravi disabilità (family carers) del nostro territorio.