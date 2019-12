Sport, Pasquini e Abodi alla fondazione dedicata a Papa Giovanni Paolo II

Daniele Pasquini, presidente del Centro Sportivo Italiano – comitato provinciale di Roma e neo consultore del Pontificio Consiglio della Cultura, è stato eletto presidente della Fondazione Giovanni Paolo II per lo sport, Fondazione succedendo ad Edio Costantini presidente dal 2008.

La Fondazione Giovanni Paolo II per lo sport è nata dieci anni fa come strumento a servizio della Chiesa per sviluppare progetti e attività in ambito di sportivo.

Nel Consiglio di Amministrazione sono stati nominati: Andrea Abodi, presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo che ricoprirà anche la carica di vicepresidente della Fondazione; S.E. mons. Carlo Mazza, presidente onorario della Fondazione Giovanni Paolo II per lo sport; Mons. Melchior Sanchez, sottosegretario Pontificio Consiglio per la Cultura; Santiago Perez de Camino Gaisse, responsabile Sezione Chiesa e Sport del Dicastero per i Laici, Famiglia e Vita; Mario Del Verme, coordinatore area Sport della Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes; Don Franco Finocchio, incaricato per la pastorale dello sport della diocesi di Novara e segretario: Eliana Ventola

Queste le parole di un emozionato Daniele Pasquini dopo l’elezione: “Giovanni Paolo II è stato un papa sportivo. Il suo magistero ha segnato profondamente la cultura dello sport moderno. Sono onorato di presiedere la Fondazione che ha il compito di promuovere attività e progetti ancorati alla visione cristiana di sport e di persona, che lui stesso ci ha insegnato”.