Sport e salute, Acqua Egeria scommette sui baby talenti del Lazio

La stagione sportiva inizia nel migliore dei modi per Acqua Egeria, che consolida le sponsorizzazioni dello scorso anno e stringe nuove partnership con altre squadre. Dal basket al volley, dal rugby all'hockey sul prato, Ergeria investe e scommetti sui giovani talenti.

Tra le partnership più solide c’è quella con l’Eurobasket Roma che gioca il suo terzo campionato consecutivo in Serie A2, una squadra relativamente giovane che in poco tempo si è saputa imporre come una delle più importanti realtà del panorama nazionale e con la quale Acqua Egeria condivide un percorso triennale.Confermata anche la collaborazione con la Rugby Frascati Union SSD, una società sportiva storica che nel 2019 compirà 70 anni di attività, tanti quanti quelli della nostra azienda Acqua Santa di Roma srl, e che ha debuttato con la prima squadra maschile in Serie B nazionale.Acqua Egeria sostiene anche l’Hockey su prato e rinnova la sponsorizzazione alla Libertas San Saba e all’Hockey Club Roma, due squadre storiche della Capitale che militano nel campionato A1. Egeria ha sposato il progetto sportivo della società impegnata con grande entusiasmo e passione nella formazione e nella promozione dei sani valori dello sport tra le nuove generazioni.Nuova partnership di quest’anno è quella con la Volley Anguillara ASD, associazione sportiva che vanta oltre 40 anni di attività sportiva e di traguardi nel mondo della pallavolo.

Quest’anno la prima squadra maschile milita nella Serie B e ha un progetto ambizioso: gareggiare quanto prima nella massima divisione.Infine Acqua Egeria si conferma main sponsor della Civita Volley Club che milita per la terza stagione nel campionato di Serie C regionale maschile. Una squadra profondamente rinnovata rispetto agli scorsi anni con un roster di giovanissimi coadiuvati da pochi atleti più esperti.Acqua Egeria è l’acqua dello sport perché è ottima per chi fa attività fisica, per chi è attento al benessere e per chi conduce una vita attiva, perché favorisce la reidratazione e la reintegrazione dei sali minerali. Infatti ha il giusto equilibrio di sali minerali indispensabili per mantenere in forma l’organismo.