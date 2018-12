Scuole, Tangenziale e Ponte dei Congressi. Pronti 313 mln per "Sblocca Roma"

Manutenzione di strade, cavalcavia, la demolizione di, parte, della Tangenziale Est ma non solo. Il Campidoglio svela le opere comprese nel pacchetto da 313 milioni dello "Sblocca Roma", tra cui il tanto discusso Ponte dei Congressi.

Inizialmente a carico dei privati, poi, con il taglio delle cubature, definito come non necessario, infine ancora decisivo per il via libera definitivo. Il Ponte dei Congressi prende forma, andando ad occupare la voce più significativa delle spese preventivate dal Campidoglio. Per il nuovo ponte nel previsionale sono infatti attesi investimenti per 172 milioni di euro, di cui 144 finanziati dallo Stato, mentre il Campidoglio ne ha stanziati 28, destinati in particolare alla viabilitù e alla risistemazione dell'area sottostante e delle banchine del Tevere. "Il provveditorato ha già espletato la gara per il verificatore del progetto. Poi, certo, una gara così importante ha bisogno dei suoi tempi", ha spiegato l'assessore ai Lavori pubblici Margherita Gatta.

Con altri 56 milioni di euro il programma triennale prevede interventi di manutenzione straordinaria di una serie di strade di grande scorrimento, tra cui via dei Cerchi, viale Palmiro Togliatti, via della Borghesiana, viale Castrense, via Tuscolana, via della Magliana, via di Boccea e via di Torrevecchia. Lavori che andranno a gara, tutti insieme, a partire da gennaio. Interventi, tra cui la manutenzione di una serie di cavalcavia, riguarderanno anche tratti della Tangenziale Est (Circonvallazione Tiburtina, Circonvallazione Nomentana, Circonvallazione via Salaria e via del Foro Italico), il viadotto dei Presidenti, il cavalcavia Giulio Rocco e il nuovo ponte della Scafa. Fondi anche per la creazione di un sottopasso su via Cristoforo Colombo all'incrocio con via Malafede. Quanto all'abbattimento del tratto della Tangenziale Est di fronte alla stazione Tiburtina, la gara di appalto è' in fase di conclusione e dovrebbe essere aggiudicata entro la fine dell'anno. "Probabilmente se nel corso degli anni passati ci fossero stati sempre degli interventi del genere per la manutenzione, la citta' sarebbe stata in condizioni migliori; non sara' un intervento risolutivo, ma iniziamo a mettere a posto le cose", ha dichiarato il sindaco Raggi, illustrando il dettaglio dei provvedimenti.

Nel previsionale, spazio anche a 23 milioni per la manutenzione di scuole e asili, 23 milioni per la depurazione delle acque e il consolidamento del territorio. Con 12 milioni invece verrà finanziato l'intervento per la creazione di piazza e giardino della Rambla, in zona Tiburtina. Ai quindici Municipi infine spettano 60 milioni per manutenzione ordinaria.