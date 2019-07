Stadio Roma, a Tor di Valle riparte la protesta dei cittadini residenti

Stadio Roma, a Tor di Valle i residenti ripartono con la protesta contro il progetto della squadra di Pallotta: lunedì 8 luglio incontro con gli ex M5S Berdini e Grancio.

Speculazione affaristica, procedure amministrative addomesticate, traffico catastrofico, ferrovia Roma-Lido collassata, arresti e corruzione: questo è lo stadio della Roma a Tor di Valle. L'incontro per discutere del progetto si terrà lunedì 8 luglio alle ore 18 presso la Sala della Parrocchia S. Mater Ecclesiae, via Shanghai 8 - 10 (Piazza Cina) con Paolo Berdini, Urbanista ed ex assessore all'urbanistica della Giunta Raggi, e Cristina Grancio, consigliera comunale ex M5S ora al gruppo misto.

Interverranno durante l'incontro anche il Comitato Pendolari Roma Ostia, il Consiglio di quartiere EUR, il Comitato di quartiere Decima Torrino, il Comitato Difendiamo Tor di Valle dal cemento, il Tavolo della Libera Urbanistica, C.A.L.M.A., l'Associazione Viviamo Vitinia, GTA - Gruppo Territorio e Ambiente, il Coordinamento Agro Romano Bene Comune, Salviamo il paesaggio.