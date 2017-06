Stadio Roma, archiviato vincolo della Soprintendenza su Tor di Valle

Stadio della Roma, archiviato il vincolo della Soprintendenza sull'ippodromo di Tor di Valle.

Nuovo step, ennesimo mattone virtuale. Lo Stadio della Roma è più vicino dopo la decisione della commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Lazio, che ha deciso l'archiviazione della proposta di vincolo sull'ippodromo di Tor di Valle. Il tutto, si legge, “sulla base di di profili di illegittimità sullo strumento normativo prescelto per la apposizione del vincolo e per la contraddittorietà delle decisioni assunte nel tempo dalle amministrazioni”. A comunicarlo è il Coordinatore regionale della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Lazio Segretario regionale per i beni e le attività culturali e il turismo del Lazio, Leonardo Nardella.

In assenza dell'unanimità, la Commissione non ha ritenuto difatti opportuno dare indicazioni alla Soprintendenza Speciale di avviare un nuovo procedimento di vincolo, in contraddittorio con il proponente Eurnova Srl e finalizzato a preservare le tribune dell'ippodromo. Resta comunque nelle competenze della Soprintendenza Speciale la possibilità di individuare altre modalità di tutela.