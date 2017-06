Stadio Roma, Cucunnato frena: ”Progetto da concordare con territorio”

Stadio della Roma, arriva l'ok della Giunta. La Raggi esulta dalla sua pagina Facebook, Piero Cucunato, consigliere nel IX Municipio, avverte: “Nuovo progetto da concordare con il territorio”.

Arriva il via alla pubblica utilità, c'è l'ok della Giunta al progetto rivisitato dello Stadio della Roma. Un successo di Comune e proponenti, che la sindaca di Roma Virginia Raggi sottolinea tramite il suo profilo Facebook, allegato una foto del rendering del vecchio e del nuovo progetto dell'impianto del club giallorosso: "Un progetto rivoluzionato, innovativo ed eco-sostenibile. Insomma uno stadio fatto bene. Oggi abbiamo approvato in Giunta la delibera che ridefinisce il pubblico interesse dello stadio di Tor di Valle. Un'operazione che porterà alla nostra città opere pubbliche per oltre 120 milioni di euro. Abbiamo tagliato tre grattacieli - aggiunge - e migliaia di metri cubi - il Business Park e' stato ridotto di oltre il 50% -, realizzeremo edifici a basso impatto ambientale e con alti standard energetici, nascerà un grande parco Fluviale, supereremo finalmente il rischio idrogeologico mettendo in sicurezza non solo il Fosso di Vallerano ma anche i quartieri vicini, come quello di Decima, evitando così allagamenti alle prime piogge. Ma soprattutto abbiamo migliorato la viabilità e il trasporto pubblico. Tutto questo con la garanzia che il mancato rispetto anche di una sola di queste condizioni comporterà la decadenza del confermato pubblico interesse. E l'Amministrazione vigilerà su tutti gli interventi. In questi mesi la nostra stella polare sono stati gli interessi dei cittadini: il nuovo progetto prevede tutte le infrastrutture che permetteranno ai tifosi e ai cittadini di muoversi senza problemi nell'area. Viene potenziata la ferrovia Roma-Lido, prevista l'unificazione di via del Mare e via Ostiense nel tratto dal Gra al nodo Marconi e poi puntiamo sulla mobilita' sostenibile con due ponti ciclopedonali, bike park ed aree di bike sharing". Poi la Raggi rivendica: "Avevamo promesso uno stadio fatto bene. Eccolo. Qui potete vedere il prima e il dopo. Con il nuovo progetto lo abbiamo trasformato in una vera opportunità per la città. Moderno, tecnologicamente all'avanguardia e allo stesso tempo "green" e rispettoso dell'ambiente. Volevamo uno stadio ma nel rispetto della legge e per il bene della nostra città. E ci siamo riusciti".



Non solo soddisfazione per la storica approvazione però, ma anche cautela e scetticismo. Come quella di Piero Cucunato, consigliere per il IX Municipio, che attraverso una nota dichiara: “Dopo un anno di superficiali decisioni - si legge - e di inutili processi organizzativi, non possiamo più fidarci di questa Giunta pentastellata, sia a Roma sia nel nostro Municipio. Per questo abbiamo alzato il livello di attenzione e saremo vigili in modo da contrastare ogni eventuale “papocchio” nelle linee urbanistiche e di progettazione del nuovo Stadio della Roma a Tor di Valle. Oggi abbiamo appreso che, dopo il licenziamento da parte della Giunta capitolina, la nuova delibera dello Stadio della Roma arriverà in pochi giorni nell’aula del Consiglio del IX Municipio per il parere di competenza. Mi lascia perplesso come questo progetto possa stare in piedi dopo il taglio del 50% dei servizi, con la riduzione delle cubature. Per questo ritengo che nella valutazione di parere vadano attivate procedure di partecipazione ex novo, cosi come si prevede per la costruzione di un’opera pubblica come quella di uno Stadio, che a quanto pare, di pubblico avrà sempre meno e di privato molto; a scapito di chi invece vive, lavora e paga le tasse per avere in cambio i giusti servizi. Nei prossimi giorni attiveremo il “forum delle idee comuni per lo stadio” ed incontreremo ogni unità associativa del territorio, per ogni eventuale osservazione da produrre in Consiglio, nel documento di parere del nuovo progetto”.