Stadio Roma, De Vito torna in Campidoglio: presiederà il Consiglio Comunale

Marcello De Vito, ex presidente del Consiglio Comunale, può rientrare ufficialmente in Campidoglio. La prefettura di Roma ha accertato il venir meno delle condizioni della sospensione del consigliere arrestato nell'inchiesta per lo stadio della Roma a Tor di Valle: potrà e dovrà rientrare in Consiglio ed esercitare le sue funzioni.

De Vito, arrivato a Palazzo Senatorio intorno alle 13:10, presiederà la seduta in programma oggi pomeriggio, con prima convocazione a partire dalle ore 13, dopo il termine della sospensiva nei suoi confronti. Il provvedimento era scattato a marzo ai sensi della legge Severino, dopo il suo arresto legato all'indagine per l'ipotesi di corruzione che lo vede coinvolto in relazione all'inchiesta sullo stadio della As Roma. Lunedì il Tribunale di Roma ha disposto il ritorno in libertà di De Vito, il cui processo partirà il prossimo 4 dicembre.

Marcello De Vito in aula tra applausi: "Heri dicebamus"

Marcello De Vito è stato accolto dagli applausi di parte del pubblico e dei consiglieri al suo ritorno sullo scranno della presidenza dell'Assemblea Capitolina dopo la revoca degli arresti. Prima ha salutato di persona i consiglieri di opposizione e maggioranza. "Heri dicebamus", le sue prime parole di De Vito, in latino, ovvero "dove eravamo rimasti". Poi il presidente ha aggiunto: "È un piacere e un onore tornare a presiedere questa Aula e ritrovare i colleghi".