Stadio Roma, ex presidente Acea Lanzalone a processo: Comune è parte civile

Stadio Roma, il Comune di Roma è parte civile nel processo per corruzione e traffico di influenze illecite nei confronti di Luca Alfredo Lanzalone, ex presidente di Acea, e Fabio Serini, commissario straordinario dell'Ipa, l'ente previdenziale dei dipendenti capitolini.

A prendere questa decisione sono stati i giudici dell'ottava sezione penale del tribunale che hanno accolto l'istanza presentata dal legale del Campidoglio. Lanzalone dovrà rispondere anche di concorso in corruzione nella veste di pubblico ufficiale e consulente di fatto del Comune per le questioni relativo al nuovo stadio della Roma: secondo il pm Barbara Zuin, l'imprenditore Luca Parnasi, per il tramite di due suoi collaboratori, gli avrebbe promesso ed effettivamente erogato una serie di utilità avendo in cambio informazioni di prima mano sullo stato delle pratiche amministrative in corso legate allo stadio in costruzione e l'interesse all'acquisizione di un immobile presso il Business Park dell'impianto sportivo dove trasferire la sede Acea. Lanzalone, in particolare, è sospettato di aver curato la mediazione tra il Campidoglio e il club giallorosso che ha portato alla riduzione delle cubature del progetto.

Il terzo imputato, l'avvocato Luciano Costantini ha chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato e la sua posizione sarà esaminata il 2 aprile prossimo dal gup Costantino De Robbio assieme al resto degli imputati.