Stadio Roma, il dg giallorosso Baldissoni assicura: “Nessun vizio nell'iter”

Stadio della Roma, il direttore generale dei giallorossi Mauro Baldissoni assicura: "Nessun vizio all'interno dell'iter".

"Noi manteniamo la nostra fiducia e ribadiamo il diritto di vederlo realizzato nel più breve tempo possibile, non solo nell'interesse della Roma, ma anche della città", così il numero due dell'As Roma ha ribadito la propria fiducia nella validità del progetto di Tor di Valle, finito sotto la lente degli inquirenti a seguito dello scandalo relativo al cos' detto "metodo Parnasi". L'avvocato Mauro Baldissoni, nel corso delle presentazione della partnership tra As Roma e "La Molisana", si dice così fiducioso, allontando inoltre i dubbi sui possibili effetti sul mondo del calcio del decreto dignità, che vieta la pubblicità da parte delle aziende del settore legato alle scommesse: "I contratti in essere sono stati realizzati prima - ha precisato Baldissoni in riferimento all'accordo col bookmaker online Betway -. L'accordo con Snai terminava il 30 giugno, nei primi giorni di luglio abbiamo annunciato il nuovo accordo. Ora è uscito il decreto, ci adegueremo alla volontà del legislatore".