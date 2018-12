Stadio Roma, il Premier Conte: "Progetto importante e all'avanguardia"

Stadio Roma, il Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, durante la consueta conferenza stampa di fine anno, ha parlato anche dello stadio dell'AS Roma.

"La giunta - ha spiegato Conte - è intervenuta quando era già avviato questo importante progetto infrastrutturale. Se ben costruiti, progetti come questi danno un contributo importante alla comunità. La riformulazione del progetto che la giunta Raggi ha indotto lo ha migliorato, perché è stato realizzato con le più importanti tecnologie ambientali, di efficientamento energetico e via discorrendo. È un progetto all'avanguardia e noi siamo sensibili alla green economy. Se ci sarà bisogno, il governo non si sottrarrà".