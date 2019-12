Stadio Roma, processo a De Vito rinviato a gennaio: Comune sarà parte civile

Stadio Roma, il processo nei confronti del presidente dell'Assemblea Capitolina Marcello De Vito in programma oggi, 4 dicembre, rinviato a gennaio a causa dello sciopero dei penalisti che ha fatto saltare l'udienza. Il collegio della seconda sezione penale del tribunale ha infatti aggiornato il dibattimento all'8 gennaio prossimo.

Inoltre il Comune di Roma intende costituirsi parte civile nel processo a De Vito, accusato di corruzione assieme a Camillo Mezzacapo in uno dei filoni di inchiesta sul nuovo Stadio della Roma a Tor di Valle. La costituzione, che l'avvocato Nicola Sabato avrebbe presentato oggi per conto del Campidoglio, non è stata formalizzata a causa dello sciopero, proclamato dai penalisti per protestare contro l'imminente riforma sulla prescrizione con la quale, dal primo gennaio, si prevede lo stop della decorrenza dei termini dalla sentenza di primo grado, sia essa di condanna o di assoluzione.

Infine il pm Luigia Spinelli ha chiesto che questo processo, "per oggettive ragioni di connessione e fonti di prove analoghe", venga riunito a quello principale, che si sta svolgendo davanti all'ottava penale e che vede imputati l'imprenditore Luca Parnasi e altre undici persone. Sull'istanza deciderà il presidente del tribunale Francesco Monastero.