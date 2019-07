Stadio Roma, “il progetto finisce in tribunale”: l'attacco dell'ex M5S

Stadio Roma, Cristina Grancio, ex pentastellata espulsa dal movimento per aver manifestato il suo dissenso verso il progetto di Tor di Valle, fa festa per la decisione di rinviare a giudizio 12 persone tra cui Lua Parnasi: “Lo #StadioFattoBene finisce a piazzale Clodio”.

“Mi auguro che il rinvio a giudizio sia l’ultimo atto di un progetto concepito, fin dall’inizio, non per rispondere alle legittime esigenze dello sport cittadino, ma per fronteggiare la voragine di debiti di qualche imprenditore spericolato con un’operazione speculativa sui terreni, una localizzazione improponibile che avrebbe scaricato costi pesanti sull’amministrazione pubblica. Dello stadio di Tor di Valle si discuterà nella sede forse più idonea, a piazzale Clodio”. Così Cristina Grancio, capogruppo del Misto in Assemblea capitolina e vicepresidente della Commissione Urbanistica, espulsa dall'M5S per il suo dissenso sullo stadio di Tor di Valle, appresa la notizia del rinvio a giudizio dei principali imputati per associazione a delinquere, corruzione e finanziamento illecito.

“L’Amministrazione capitolina – continua Grancio – abbia ora il buon senso di mettere fine a questo procedimento e di aprire una fase nuova, anche nell’interesse dell’A.S. Roma. La decisione odierna è la conferma che ho avuto ragione a non abbassare la testa, ma oggi non c’è alcuna soddisfazione personale, solo amarezza per lo stato in cui è stata ridotta l’urbanistica della Capitale. E la vicenda giudiziaria non è finita qui, visto il rilievo politico di coloro che attendono ancora l'esito del rinvio a giudizio.”