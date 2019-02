Stadio Roma, Lanzalone resta ai domiciliari: respinto il ricorso dell’ex Acea

Luca Lanzalone resta ai domiciliari. La Cassazione respinge il ricorso dell'ex presidente Acea, indagato per corruzione nell'inchiesta sullo stadio della Roma.

I difensori dell'avvocato genovese, fedelissimo M5S e scelto dai vertici per ridisegnare il progetto stadio, avevano presentato ricorso contro l'ordinanza con cui il Riesame, lo scorso novembre, aveva respinto la richiesta di revoca, o in subordine, di sostituzione della misura cautelare a cui Lanzalone è sottoposto dallo scorso giugno. Nulla da fare però, con la sesta sezione penale della Cassazione che, in linea con la requisitoria del pg Ciro Angelillis, ha rigettato il ricorso.