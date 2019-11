Stadio Roma, Marcello De Vito torna libero: accolta la richiesta della difesa

Marcello De Vito, l'ex presidente Consiglio Comunale arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo con l’accusa di corruzione a marzo scorso in uno dei filoni dell’inchiesta sul nuovo stadio della As Roma, torna il libertà. Lo ha deciso il tribunale di Roma accogliendo un'istanza dell'avvocato Angelo Di Lorenzo.

De Vito era stato arrestato il 20 marzo scorso insieme al suo ex socio Camillo Mezzacapo. Dopo tre mesi di carcere, l'ex presidente del Consiglio Comunale aveva ottenuto il 5 luglio i domiciliari dal gip. Sul suo arresto lo scorso agosto si era espressa la Cassazione che nelle motivazioni della sentenza che aveva annullato con rinvio la decisione del tribunale della Libertà aveva definito le accuse come "congetture" che non sarebbero dimostrate da "dati indiziari" in grado di dimostrare il loro collegamento con il "metodo corruttivo" promosso, secondo la Procura, dall'imprenditore Luca Parnasi.

Il processo per De Vito è stato fissato con rito immediato per il prossimo 4 dicembre.