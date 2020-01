Stadio Roma: Parnasi, De Vito e Lanzalone a giudizio. Diventa maxiprocesso

Stadio della Roma, sarà maxiprocesso: riuniti i tre filoni di inchiesta che vedono imputate 16 persone tra cui Marcello De Vito e l'avvocato Mezzacapo, il costruttore Luca Parnasi e l'ex presidente di Acea Luca Lanzalone. I legali del numero uno dell'Assemblea Capitolina contrari alla decisone presa dal tribunale.

I giudici dell'ottava sezione collegiale, accogliendo la richiesta della Procura, hanno quindi riunificato i tre filoni processuali in uno solo procedimento. I pm contestano, a seconda delle posizioni, associazione per delinquere, corruzione e finanziamento illecito.

Il processo entrerà nel vivo il prossimo 5 marzo, con la nomina di un perito destinato a trascrivere le intercettazioni. Il tribunale, che ha risolto varie questioni preliminari, ha anzitutto bocciato la richiesta dei difensori di Marcello De Vito di annullare il decreto di giudizio immediato per indeterminatezza e genericità del capo di imputazione.

Il collegio, presieduto da Paola Roja, ha poi ammesso le liste testimoniali presentate dalle parti. La sindaca Virginia Raggi, citata sia dall'accusa e che dalla difesa De Vito, figurerà tra i testi che saranno sentiti in udienza assieme agli ex assessori alle Partecipate e all’Urbanistica Massimo Colomban e Paolo Berdini, al direttore generale del Campidoglio Franco Giampaoletti e al dirigente della A.S. Roma Mauro Baldissoni. Una data di convocazione della sindaca ancora non c'è.

Tra le parti civili ammesse dal tribunale ci sono il ministero dei Beni Culturali e Assoconsum che vanno ad aggiungersi a quelle già costituite, e cioè Roma Capitale, Cittadinanzattiva e Codacons.