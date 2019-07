Stadio Roma, per la Raggi il progetto va avanti. E la Lazio boccia il Flaminio

Stadio Roma, il sindaco Virginia Raggi ha confermato l'interesse ad andare avanti con il progetto nonostante gli innumerevoli intoppi. Anche la Lazio vuole il suo impianto, ma il presidente Lotito ha bocciato l'ipotesi Flaminio.

“La Sindaca insieme a tutta l’Amministrazione, ha confermato l’interesse ad andare avanti – spiega Daniele Frongia, assessore allo Sport del Comune di Roma, ai microfoni di Radio Radio –. Ci sono delle prescrizioni da seguire, non ci sono novità da questo punto di vista. Sicuramente non è stato un percorso lineare e privo di ostacoli, di questo ci rendiamo conto e anzi proprio questo tipo di percorso ha rallentato l’iter amministrativo”.

Novità anche per quanto riguarda lo stadio Flaminio: “E’ stato fatto di recente un incontro importante da parte nostra – continua Frongia – con altri soggetti esterni. Oltre al dipartimento di Ingegneria della Sapienza, con il quale già collaboriamo sul Flaminio, anche Cassa Depositi e Prestiti e l’Istituto per il Credito Sportivo, con il quale stiamo gettando le fondamenta per un accordo che consentirà poi di riavere nuovamente il Flaminio. Per un dossier così complesso, per un impianto così complesso, ovviamente c’è bisogno di tempo. Ma credo che siamo giunti a un punto molto positivo”.

Infine l'assessore parla della volontà anche della Lazio di poter costruire un proprio stadio. “Abbiamo proposto più volte al presidente Lotito il Flaminio. La sua risposta è stata negativa perché per il progetto che ha in mente per la Lazio e per il futuro, il Flaminio non è un contenitore sufficiente per tutte le attività che si vogliono portare avanti”.