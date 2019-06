Stadio Roma, Raggi indagata per abuso d'ufficio: i pm chiedono l'archiviazione

Stadio Roma a Tor di Valle, chiesta dai pm l'archiviazione per la Raggi: il sindaco era indagato per abuso d'ufficio a causa di un esposto presentato dall'architetto Francesco Sanvitto.

Nuova richiesta di archiviazione per la sindaca di Roma Virginia Raggi, indagata per abuso d'ufficio in uno dei filoni di inchiesta legati allo stadio che dovrebbe sorgere nell'area di Tor di Valle. La richiesta è firmata dalla procura dopo il no del gip Costantino de Robbio alla prima archiviazione.

Il 20 aprile scorso, infatti, il giudice aveva restituito gli atti al pm Elena Neri per ulteriori indagini finalizzate, in particolare, a raccogliere le dichiarazioni del consigliere del IX Municipio Paolo Barros e del presidente della Commissione Urbanistica dello stesso Municipio, Paolo Mancuso, entrambi ex M5s, sentiti poi un mese fa circa. Ma il quadro probatorio nei confronti della sindaca non è cambiato e la procura ora ha sollecitato di nuovo un provvedimento di archiviazione, su cui il gip dovrà pronunciarsi entro qualche settimana. Virginia Raggi era finita sotto inchiesta a seguito di un esposto dell'architetto Francesco Sanvitto, per conto dell'associazione 'Tavolo della libera urbanistica'.

Secondo Sanvitto, il reato di abuso d'ufficio commesso dalla sindaca (e ritenuto insussistente dalla procura) sarebbe legato alle procedure con le quali il Comune ha scelto di pubblicare il progetto per il nuovo stadio della Roma, approvato dalla Regione Lazio nella Conferenza dei Servizi, prima di farlo approvare dal Consiglio Comunale.