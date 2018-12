Stadio Roma, ultimatum di Pallotta al Comune: "Aspetto ancora qualche mese"

Pallotta lancia un ultimatum al Comune di Roma sulla vicenda Stadio: “Aspetto ancora qualche mese. Speriamo che gli avvocati dall'altra parte si sveglino presto o Roma non avrà uno stadio”.

Parole forti quelle del presidente della Roma James Pallotta. Il numero uno giallorosso è intervenuto al free press Leggo e, in merito all'articolo di Libero dove sono alimentate le voci di un possibile passo indietro del patron americano per una cifra non inferiore agli 800 milioni di euro, ha detto: “Vendere la Roma? Sono bugie irresponsabili. Ho letto l'articolo, lo trovo divertente. Il giornalista che l'ha scritto sta mentendo in modo idiota. Non c'è nessuna trattativa con alcuno per la cessione della Roma. È una fake news".

Poi alla domanda sulla sua assenza da Roma che si protrae ormai da metà giugno, il presidente romanista replica così: "Non posso venire ancora, sto lavorando ancora sullo stadio e spero lo stiano facendo anche gli avvocati altrimenti la Roma non potrà avere il suo impianto. Dipende da loro. Speriamo che gli avvocati dall'altra parte si sveglino presto o Roma non avrà uno stadio. Dipende da loro. Per lo stadio aspetto ancora qualche altro mese".