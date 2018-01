Stalker in manette, da 5 anni perseguitava la vicina di casa e sua figlia

Dal 2012 perseguitava le vicine di casa del piano di sotto, madre e figlia, che stufe delle vessazioni continue hanno chiamato le forze dell'ordine.

Cinque anni di continue liti con gli altri condomini di un palazzo in zona Primavalle: il 60enne era diventato un vero e proprio stalker per due donne di 50 e 22 anni. Quando ha iniziato a sbattere i piedi sul pavimento per infastidirle per poi appostarsi in atteggiamento fortemente minaccioso sotto la loro finestra, le vittime hanno chiamato i Carabinieri. Alla vista dei militari, lo stalker è andato in escandescenze e ha tentato di sottrarsi al controllo, tirando calci e spintoni contro i Carabinieri. L'uomo è stato condotto al Regina Coeli, dove dovrà rispondere oltre che di atti persecutori anche dell'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.