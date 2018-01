Stalker la aggredisce e bacia per strada: l'amore malato andava avanti da mesi

Da tempo la perseguitava riempiendola di messaggi e chiamate e non lasciandola mai in pace. Mercoledì lo stalker è arrivato all'aggressione fisica: l'ha strattonata per strada fino a obbligarla a baciarlo.

“Sono stata aggredita da un connazionale”, è stata questa la segnalazione ricevuta dalla sala operativa della Questura di Roma da parte della giovane originaria del Bangladesh.

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Prenestino, giunti in via Filippo Smaldone, hanno bloccato un uomo che inseguiva un gruppo di persone, tra cui due donne.

La vittima già in passato aveva subito altre aggressioni. Ascoltate le testimonianze e fatti i dovuti accertamenti, I.A. 30enne con precedenti, è stato arrestato per il reato di atti persecutori e condotto al carcere di Regina Coeli.