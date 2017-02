Stalker minacciava l'ex fidanzata su whatsapp: “Sparo a tua figlia”

Prima le coltellate sull'auto, poi le minacce all'ex fidanzata via whatsapp: “fatti trovare sennò sparo a tua figlia”. Arrestato Stalker di San Valentino.

E' bastata una breve relazione per far scattare in lui, 44 anni, le “classiche” minacce, che hanno caratterizzato i due giorni dopo la rottura del rapporto con l'ex fidanzata. Un'ira manifestata prima dal danneggiamento della sua auto e poi con l'agguato su posto di lavoro, quando l'ha attesa con atteggiamento minacciosa. La vittima è riuscita a fuggire salvo essere stata raggiunta da un terrificante messaggio vocale: “fatti trovare sennò sparo a tua figlia”. Immediata la denuncia della donna e l’intervento degli agenti, che hanno protetto madre e figlia e fermato lo stalker, trovato ubriaco mentre guidava per le vie di Lanuvio. L'uomo, arrestato con l’accusa di atti persecutori, aveva con se anche un coltello e dovrà rispondere anchedi guida in stato di ubriachezza.