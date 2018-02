Stalker violento, in aereo dalla Sardegna per dar fuoco alla porta della ex

Ha viaggiato da Cagliari a Roma per tornare dalla ex fidanzata che non voleva più saperne di lui. Dopo l'ennesimo “no” le ha dato fuoco alla porta di casa con la benzina.

La Polizia lo ha fermato all'aeroporto di Fiumicino, mentre cercava di far ritorno in Sardegna. L'uomo, 62 anni, poche ore prima aveva aggredito la sua ex.

Si era presentato a casa sua per convincerla a tornare con lui, ma la donna non si è lasciata convincere. In passato l'ex era stato violento con lei ed è questa la ragione per cui la donna si era convinta a lasciarlo e a tornare dalla Sardegna a Roma.

Quando l'uomo è arrivato alla sua porta, lei non l'ha voluto lasciare entrare. Lui l'ha minacciata pesantemente, poi ha finto di andarsene per ritornare qualche ora dopo con una tanica di benzina.

Con l’aiuto dei vicini, la donna è riuscita ad uscire dall'appartamento mettendosi al sicuro, mentre l’uomo è fuggito. Sono stati gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura ad intervenire, a seguito della segnalazione diramata via radio dalla Sala Operativa.

Fermato e identificato all'aeroporto grazie alla fotografia diramata a tutte le forze dell'ordine, lo stalker è stato arrestato e ora dovrà rispondere per i reati di incendio doloso e minacce.