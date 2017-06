Stazione Termini invasa dai topi. I roditori nuove star di pendolari e turisti

Stazione Termini invasa dai topi. I roditori diventano l'attrazione principale dai pendolari, risate e foto con gli animali.

Passano tra un binario alla ricerca di cibo, muovendosi attraverso il tappeto di sigaretto sotto le traversine. Sono le decine di piccoli roditori che “pascolano” tra i binari dalla stazione Termini, vera e propria attrazione per pendolari e turisti. A loro insaputa i roditori sono infatti diventati una forma di intrattenimento, nonostante siano universalmente simbolo di degrado nonché spesso nocivi per la salute dell'uomo. La gente li osserva incuriosita, li fotografa e, a volte, li definisce anche teneri e simpatici. Quando l’attenzione si fa troppo insistente, con pochi velocissimi movimenti, scompaiono nelle fessure del cemento delle banchine. La prudenza li caratterizza e, forse, ne rende tollerabile la presenza. Nessuno ricorda, infatti, di averli mai visti uscire dai fossati dei binari o avvicinarsi alle persone. In quell'eventualità, la simpatia e la tolleranza nei loro confronti verrebbe certamente meno.