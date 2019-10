Stefano Fassina “picchiato”, il sindacato Fsp: “Falsità, le immagini parlano”

''Aver parlato di carica dei poliziotti contro i manifestanti rispetto a quanto avvenuto ieri a Roma, e aver addirittura letto in alcuni casi di un 'Fassina picchiato', è talmentefasullo che riesce difficile non urlare alla strumentalizzazione. E' calunnioso. Non c'è stata alcuna carica né alcuna aggressione contro chicchessìa, e ci sono immagini chiarissime in tal senso".

Così Valter Mazzetti, Segretario Generale dell'Fsp Polizia di Stato, torna su quanto accaduto dopo la manifestazione di ieri a Roma in cui è rimasto ferito il deputato di Leu Stefano Fassina.

"Immagini che dimostrano l'assoluta correttezza dell'operato dei poliziotti presenti che, nel pieno rispetto della legge, dimostrando estrema professionalità e nervi molto saldi, hanno solo usato il proprio corpo per consentire l'accesso a un edificio subendo la resistenza e l'opposizione di chi, stavolta sì calpestando ogni buona norma, voleva impedire loro di svolgere il proprio lavoro. - continua Mazzetti - Ci meravigliamo, anzi, che proprio chi dovrebbe per primo dare l'esempio, come un parlamentare italiano, si sia comportato in questo modo. Fassina era presente per difendere i lavoratori? Eppure non ha dimostrato alcun rispetto per il lavoro dei poliziotti che non erano lì per passare il tempo".