Steroidi comprati e rivenduti: istruttore diventa pusher. In casa una farmacia

Un fiume di droga per body-builder. Person trainer faceva comprava steroidi e li rivendeva ad atleti, in casa una vera e propria fermacia.

Nel mirino dei carabinieri è finito un romano di 41 anni, incensurato, arrestato mercoledì con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, è infatti stato trovato durante un controllo in possesso di numerose fiale di medicinali sospette, risultate poi essere una vasta gamma di sostanze anabolizzanti steroidee.

Le immediate perquisizioni, scattate nella sua abitazione e nella palestra di cui è titolare, hanno consentito ai Carabinieri di sequestrare una rifornitissima “farmacia” pronta a soddisfare le esigenze dei body-builder intenzionati ad incrementare, artificialmente, le loro masse muscolari: 40 ml di nandrolone, 130 ml di un mix tra nandrolone e testosterone, 24 confezioni di un mix contenente efedrina, caffeina ed aspirina, 652 compresse e 60 ml di stanozolo, 70 ml di un mix di trembolone e drostanolone, 180 ml di drostanolone, 40 ml di testosterone e altre decine di confezioni di sostanze analoghe.

Oltre ai prodotti, il 41enne è stato trovato in possesso di circa 2.500 euro in contanti, ritenuti provento della sua illecita attività.Il personal trainer è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.