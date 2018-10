Stop al dolore mestruale: al Foro Italico controlli gratuiti e tecniche relax

Dolori mestruali, controlli gratuiti per le donne.

Il 13 e 14 ottobre, al Foro Italico, in programma l'evento Tennis and Friends: test, ecografie e un percorso in realtà virtuale 3D, per combattere il dolore che “paralizza” le donne ogni mese, messi a punto dal team di esperti di endometriosi del policlinico universitario Agostino Gemelli.

Food Therapy, approccio chetogenico, ecografie mirate: sono le tecniche che verranno approfondite da un team di esperti dell'endometriosi della fondazione del policlinico Gemelli.

Una boccata di ossigeno per tutte quelle donne costrette almeno una volta al mese, a soffrire dolori lancinanti al basso ventre. I medici della fondazione del policlinico universitario parteciperanno alla kermesse sportiva e si troveranno al campo centrale di Tennis, per sottoporre tutte le donne che lo richiederanno, ad un test fondamentale, per capire se il dolore che le paralizza è normale.

In caso di sospette patologie, verranno effettuate ecografie. Inoltre, per tutte, sarà a disposizione un percorso in realtà virtuale 3D, che le immergerà in scenari rilassanti.

Per tutte le informazioni, visitare il sito endoroma@gmail.com